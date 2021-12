Sci, Sofia Goggia è imbattibile: suo il SuperG, è tris a Lake Louise

Sofia Goggia completa una settimana da capolavoro con la terza vittoria in tre giorni a Lake Louise. La bergamasca si impone anche nel Super G della pista canadese, dopo aver conquistato le due discese libere in programma. Alle sue spalle la svizzera Lara Gut, staccata di 11 centesimi, e l’austriaca Mirjam Puchner, a 44 centesimi. Quinto posto per Federica Brignone, a 53 centesimi, davanti a Mikaela Shiffrin e Irene Curtoni.