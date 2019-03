Sci, slalom Soldeu: ancora e sempre Shiffrin, Holdener beffata

16/03/2019

Mikaela Shiffrin conquista anche lo slalom di Soldeu strappando per appena 7 centesimi la vittoria a Wendy Holdener, che avrebbe ottenuto il primo successo della carriera in questa specialità ma che ha pagato caro un errore nell'ultimo tratto in pendenza. Completa il podio una staccatissima Petra Vlhova, a 1.20 dalla statunitense. Solo dodicesima Irene Curtoni , Chiara Costazza esce nella prima manche e annuncia il ritiro.

Mikaela Shiffrin non concede nemmeno le briciole. E così l'americana va a prendersi la quarantesima vittoria in slalom, eguagliando il primato di Ingemar Stenmark (che però lo raggiunse a 30 anni, contro i 24 di Mikaela). Lo fa al termine di una giornata meno perfetta rispetto alle sue abitudini, in entrambe le manche. Ma alla fine la tensione costa cara a Wendy Holdener, che vede sfumare la prima vittoria in carriera nello slalom nella parte finale di una seconda manche vissuta nel duello sul filo dei centesimi con la campionessa di Vail: e Wendy, in vantaggio di 28 centesimi dopo la prima manche, deve accontentarsi del 22° podio. Senza aver mai occupato però il gradino centrale. Tutte le altre sono distanziate di un abisso, a partire da Petra Vlhova che completa il podio ma arriva a 1.20 dall'implacabile Shiffrin. Da sottolineare il quinto posto finale di Frida Hansdotter, campionessa olimpica di specialità alle Olimpiadi di Pyeongchang e che con questa gara ha dato l'addio al professionismo.



La stessa decisione presa da Chiara Costazza, già al termine di una difficilissima prima manche. L'azzurra, infatti, già nella parte alta commette un errore e poi sul ripido sbaglia e finisce fuori. Il suo urlo lascia prefigurare qualcosa di grosso, e infatti dopo qualche minuto compare sul sito federale l'annuncio del suo ritiro. L'unica italiana al traguardo si rivela quindi essere Irene Curtoni, a sua volta alle prese con grossi problemi alla schiena: e infatti al traguardo è solo dodicesima, a 6.49 dalla vincitrice.