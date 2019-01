Sci, slalom parallelo: Vlhova batte Shiffrin nel City Event

01/01/2019

Petra Vlhova si concede il bis e batte Mikaela Shiffrin per la seconda volta in meno di una settimana: dopo il gigante austriaco di Semmering venerdì, la 23enne slovacca vince la finale dello slalom parallelo a Oslo (Norvegia) davanti all'americana e alla Holdener (Svizzera). Irene Curtoni eliminata ai quarti proprio dalla Vlhova. Tra gli uomini Hirscher fuori ai quarti, ne approfitta l'austriaco Schwarz per trionfare davanti a Ryding (Gran Bretagna) e Zenhaeusern (Svizzera).