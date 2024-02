Sci, Shiffrin si schiera con Goggia: "Le esigenze degli atleti devono esser ascoltate"

SCI ALPINO

La fuoriclasse americana ha pubblicato un lungo post su Instagram nel quale ha parlato delle cause dei continui infortuni che hanno colpito le atlete impegnate in Coppa del Mondo

© Getty Images 1 di 15 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'infortunio a Sofia Goggia è soltanto l'ultimo di una stagione maledetta per lo sci alpino internazionale. Mentre l'azzurra si trova ancora ricoverata alla Clinica "La Madonnina" di Milano con il professor Andrea Panzeri al suo fianco (come mostrato con una storia su Instagram nel quale è visibile anche la cicatrice dell'azzurra), Mikaela Shiffrin scende in campo in suo sostegno e lancia un pesante frecciata alla Federazione Internazionale (FIS).

© instagram

La fuoriclasse americana ha scritto un lungo post sui social dove ha espresso tutta la propria amarezza per gli incidenti che hanno colpito le colleghe così come lei stessa puntando il dito contro l'ente sportivo, reo di aver creato un calendario congestionato e divenuto ingestibile: "Prima di tutto, grazie mille a tutti per il vostro supporto, è davvero molto importante per me e Aksel (Kilde, NdR). In secondo luogo, voglio parlare del numero di infortuni che si sono verificati ultimamente e inviare i miei migliori auguri a tutti coloro che sono attualmente impossibilitati a gareggiare. Queste sono le gare di sci e sì, scegliamo di correre il rischio ogni volta che spingiamo dal cancelletto di partenza, ma il numero di infortuni, soprattutto tra i migliori atleti, quest’anno è stato sconcertante. È stato detto molto a riguardo e sono assolutamente d’accordo con coloro che hanno chiesto di considerare meglio le esigenze degli atleti di punta. Sia dal punto di vista del calendario gare sia per la gestione del programma serale dopo di esse - ha sottolineato Shiffrin -. È piuttosto difficile esprimere a parole quali siano le esigenze per gli atleti che sono tra i primi 15 in molteplici discipline e costantemente sul podio. Come ha recentemente menzionato Aksel, oltre al calendario delle gare in sé, con gli incontri con i media e le premiazioni che si protraggono fino al pomeriggio, avere un programma così fitto anche alla sera è davvero troppo. Sono assolutamente convinta che la stanchezza a questo punto della stagione abbia un ruolo negli infortuni che abbiamo visto ultimamente, compreso il mio”.

Vedi anche Sci Sci: Goggia, notte tranquilla dopo l'operazione. Sui social l'abbraccio col papà La campionessa statunitense ha parlato anche della sua situazione fisica che la vede ferma ai box a causa della caduta di Cortina d'Ampezzo dove ha riportato lo stiramento del collaterale mediale del ginocchio sinistro. Un problema che la sciatrice a stelle strisce non ha ancora superato del tutto e che la spingerà a saltare anche il week-end di Soldeu con la svizzera Lara Gut-Behrami pronta a strapparle la Coppa del Mondo dalle mani. "Infine, anche se mi sento meglio ogni giorno e sto facendo buoni progressi, non sarò ad Andorra questo fine settimana. Tutto questo mi fa male perché ho tanti ricordi speciali a Soldeu, ma il mio ginocchio non riesce ancora a sopportare il carico di una gara. Ho solo bisogno di un po’ più di tempo per guarire e recuperare - ha spiegato Shiffrin che ha aperto così alla possibilità di concludere anzitempo la stagione -. Come ho già detto, non c’erano grossi danni ai legamenti e la struttura all’interno dell’articolazione del ginocchio sembra in buone condizioni. Fondamentalmente quello che stiamo trattando è una distorsione del legamento crociato anteriore, una distorsione dei legamenti tibio-peroneali, oltre alla contusione ossea che avevo già avuto all’inizio di questa stagione a Levi. Ho subito un sacco di stress su tutta la gamba quando sono caduta e mi sono stirata un sacco di cose che continuano a causare dolore, anche se la situazione migliora ogni giorno! Il fatto che tutto sia strutturalmente integro è super positivo, ma devo avere ancora pazienza. C’è molto in gioco in questa stagione, ma è così anche per tutte le stagioni. Voglio assicurarmi che il mio ginocchio sia forte e che io sia pienamente capace di essere al meglio quando tornerò al cancelletto. Ogni giorno il dolore migliora, il movimento diventa più solido, fluido e coerente. Stiamo gestendo la situazione bene e andiamo sempre un po’ più avanti”.