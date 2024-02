Sci, Shiffrin fissa il ritorno dopo l'infortunio di Cortina: "Ci vediamo ad Åre"

SCI ALPINO

La campionessa americana ha mostrato i suoi progressi dopo l'infortunio patito a Cortina d'Ampezzo

Brutto infortunio per Mikaela Shiffrin a Cortina d'Ampezzo: le sequenze della caduta



























© Getty Images 1 di 15 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Mikaela Shiffrin potrebbe clamorosamente tornare in gioco per la vittoria della Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse si sta riprendendo dall'infortunio patito a Cortina d'Ampezzo e, come già anticipato in precedenza, ha annunciato ufficialmente il rientro per le prove tecniche in programma ad Åre (Svezia). Sarà quindi necessario attendere ancora due settimane, ma nel frattempo la cancellazione del supergigante della Val di Fassa a causa del quantitativo eccessivo di neve caduto a Passo San Pellegrino aiuta la statunitense che potrebbe così frenare la rincorsa dell'elvetica Lara Gut-Behrami, avanti di poco più di duecento punti.

Un ulteriore annullamento nella giornata di domenica a causa delle condizioni metereologiche in peggioramento favorirebbero non poco la campionessa a stelle strisce che, come spiegato sui social, si gode gli ultimi giorni di riposo in attesa di poter tornare presto nuovamente sugli sci.

Ciao a tutti! Molti di voi mi hanno chiesto quando tornerò, quindi volevo darvi un piccolo aggiornamento. È stato così divertente guardare la Coppa del Mondo ultimamente, sono stata così emozionata per le mie compagne di squadra Paula (Moltzan, ndr), AJ (Hurt, ndr), Jackie (Wiles, ndr), ecc., è stato davvero incredibile vedere le donne statunitensi performare così bene - ha raccontato Shiffrin con un video su Facebook -. È stato anche divertente guardare Lara (Gut-Behrani, ndr), che è stata semplicemente meravigliosa e continua a mostrare una sciata davvero stimolante! Comunque, tifo per tutti voi e buona fortuna ai nostri ragazzi di Palisades Tahoe!! Ci vediamo ad Åre. Rimanete sintonizzati".

Non bisogna far altro che aspettare e attendere di rivedere presto Mikaela Shiffrin in pista con l'obiettivo di stupire nuovamente cancellando altri record.