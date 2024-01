Sci, Sarrazin mette la firma sulla discesa di Kitzbühel, l'Italia festeggia il 2° posto di Schieder

SCI ALPINO

Il transalpino si imposto dopo i successi di Bormio e Wengen distanziando di cinque centesimi il 28enne di Castelrotto e di trentaquattro lo svizzero Marco Odermatt

© Getty Images Cyprien Sarrazin ha ormai completato l'evoluzione da gigantista a specialista della velocità. Dopo aver vinto a Bormio e a Wengen, il 29enne di Notre Dame des Millieres ha messo il sigillo anche sulla discesa di Kitzbühel negando per un soffio a Florian Schieder la gioia della prima vittoria in Coppa del Mondo di sci alpino. L'altoatesino si è fermato a soli cinque centesimi dal transalpino lasciandosi alle spalle il leader della classifica generale Marco Odermatt, ma proseguendo il filone di podi per il movimento italiano.

Traiettorie particolari per Sarrazin che non ha completato una prova impeccabile finendo spesso largo in curva, ma riuscendo soprattutto a lasciar sfogare gli sci tanto da accumulare maggior velocità degli avversari. Il transalpino si è presentato quindi sullo schuss finale con pochi centesimi di ritardo da Schieder sorpassandolo proprio sul filo di lana grazie alla punta toccata in vista del traguardo e completando la gara in 1'55"75.

Vedi anche Sci Sci, Coppa del Mondo: Sarrazin trionfa nella discesa di Bormio Amarezza invece per Florian Schieder che, complice un pettorale favorevole, ha dovuto accontentarsi nuovamente della piazza d'onore su una pista particolarmente amata. Secondo lo scorso anno con un numero superiore al quaranta, il carabiniere altoatesino ha faticato nella parte alta, in particolare nella Karussell, tuttavia ciò non gli ha pregiudicato un buon ingresso nella Steilhang e successivamente nella stradina del Brückenschuss. Il 28enne di Castelrotto ha però dimostrare di esser molto veloce nel tratto centrale mantenendosi agganciato agli avversari sull'Hausberg e giungendo sul traguardo con soli cinque centesimi da Sarrazin che si conferma uno dei discesisti più temibili del panorama.

Appuntamento con la vittoria rimandata per Marco Odermatt che lo scorso anno si infortunò al menisco sulla Steilhang, ma che proprio lì ha fatto la grande differenza rispetto agli avversari guadagnando mezzo secondo su tutti, ma soprattutto compiendo un cambio di traiettoria al volo che soltanto lo svizzero è stato capace di compiere. L'elvetico ha patito però il tratto di scorrimento nel Brückenschuss dovendo attaccare così nel tratto più basso, ma soprattutto inserendo una marcia in più nella traversa dell'Hausberg, ma ciò non è bastato per andare oltre il terzo posto a 34 centesimi dal vincitore.

Vedi anche Sci Sci: Sarrazin supera Odermatt nel superG di Wengen, Pinturault si rompe il legamento Quarto posto per l'americano Ryan Cochran-Siegle che ha preceduto il canadese Cameron Alexander, mentre per l'Italia è arrivata una buona prova anche per Dominik Paris che deve rimpiangere una linea un po' troppo conservativa in vista dell'Hausbergkante. Il 34enne della Val d'Ultimo è stato molto stretto nella Karussell dovendo correggere così all'ingresso della Brückenschuss e perdendo così la velocità per lanciarsi nella stradina. L'azzurro ha patito ancora una volta la traversa dell'Hausberg prima di lanciarsi poi nel migliore dei modi verso la parte finale dove l'alta velocità gli ha consentito di recuperare sugli sfidanti e chiudere a cinquantotto centesimi dal vincitore.

Schieder cercherà di prendersi la rivincita su Sarrazin nel corso della seconda discesa in programma a Kitzbühel in programma nella mattinata di sabato 20 gennaio prima dell'appuntamento con il tradizionale slalom speciale.