Sci, Paris pensa alla discesa: "La festa la farò a casa"

07/02/2019

"Non ho fatto festa dopo la medaglia, la farò a casa, alla fine del Mondiale". Dominik Paris è tornato subito in pista ad Aare dopo l'oro mondiale in Super G: il neo campione del mondo ha rimesso gli sci per le prove della discesa libera in programma sabato, ma lo ha fatto con prudenza. "Ho provato a spingere un po' in alcuni tratti - dice l'azzurro -, e ho fatto un errore all'altezza della partenza del gigante. Comunque la pista è bella e mi piace. Bisognerà vedere il meteo come si metterà, perché qui le condizioni possono cambiare da un giorno con l'altro".



Tra gli uomini jet c'è attesa per la prova regina: "È una pista facile e abbastanza lenta, non bisogna sciare in modo aggressivo altrimenti non si va avanti. Posso paragonare questa pista a quella di Kvitfjell. La discesa sarà una gara con distacchi molto ridotti tra i migliori" le parole di Christof Innerhofer.



GOGGIA: "GRANDE ITALIA, AVANTI COSI'"

"Sappiamo bene che le condizioni ad Are sono sempre variabili, ieri ero un po' stanca perché ho fatto un piccolo richiamo di potenza per la discesa di domenica. Abbiamo provato le nostre linee, che saranno da rivalutare in base alla velocità, nel caso in cui partissimo dall'alto". Così Sofia Goggia dopo la prova odierna in vista dell'attesissima discesa libera ai Mondiali di Aare, dove punta a vincere un'altra medaglia dopo quella in SuperG. "Finora il Mondiale sta andando benissimo per l'Italia, speriamo di continuare allo stesso modo. Paris è stato bravissimo, con la scarsa visibilità che c'era e le difficiltà del tracciato, ha fatto un capolavoro", ha aggiunto al sito Fisi. "Il numero di partenza per la discesa? In supergigante non avevo tanta scelta perché sono nona nel ranking, in discesa sono quinta nella start list e valuteremo bene il meteo e l'orario di partenza. Adesso mi aspetta un pochino di riposo, dopo cinque giorni di fila il piede deve respirare", ha concluso Goggia.