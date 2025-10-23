Logo SportMediaset

Sci
SCI ALPINO

Sci, niente Giochi per Marta Bassino dopo l'infortunio e l'operazione: "Per me una nuova sfida"

La 29enne di Borgo San Dalmazzo è caduta durante un allenamento in Val Senales

di Marco Cangelli
23 Ott 2025 - 16:53

Niente Giochi di Milano-Cortina per Marta Bassino. La 29enne di Borgo San Dalmazzo è caduta durante un allenamento in Val Senales dove si trova in ritiro con la Nazionale riportando la frattura laterale del piatto tibiale della gamba sinistra. Impegnata nel secondo giro di discese della giornata, la piemontese dell'Esercito è scivolata in un tratto pianeggiante della pista Leo Gurschler. L'azzurra è stata operata in serata alla clinica La Madonnina di Milano. Da subito comincerà la fase riabilitativa che però la riporterà sugli sci non prima di quattro-sei mesi. "Sicuramente i Giochi sono a rischio - ha detto il dottore Andrea Panzeri che l'ha operata - Per tornare sugli sci ci vogliono dai quattro ai sei mesi. Solo una previsione molto ottimistica direbbe tre o quattro mesi". 

“Ero su un tratto di piano in fondo alla pista Leo Gurschler e mi avviavo verso il raccordo che portava alla stradina, dove il giorno precedente gli impiantisti erano passati a lisciare e la neve era bellissima. Purtroppo si è formato qualche grumo di neve e quando sono arrivata su una lunga sono scivolata, mi ha preso lo sci sinistro e di conseguenza mi sono completamente impuntata, il ginocchio ha fatto perno e ho sentito crac - racconta al sito Fisi la stessa Bassino, che verrà dimessa venerdì mattina - Intendo affrontare questa nuova prova al massimo delle mie forze: nella mia carriera sono stata molto fortunata e non ho mai avuto gravi infortuni sino a ieri, si tratta di una nuova sfida. Ho già cominciato con la fisioterapia per tenere abbastanza mobile il ginocchio, per un mese intero non potrò appoggiare la gamba. Adesso penso solamente a guarire, un ginocchio alla fine si aggiusta, purtroppo è un incidente di percorso che può capitare nella carriera di uno sportivo”.

bassino
milano-cortina 2026

