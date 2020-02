Sci, la Shiffrin si ferma dopo la morte del padre: rientra a Maribor?

Troppo grande il dolore per continuare a gareggiare. Mikaela Shiffrin si è presa una pausa in seguito alla drammatica e improvvisa scomparsa del padre. La statunitense ha già lasciato l'Europa, dove si stava allenando a Folgaria, per tornare a casa in Colorado e stare vicina alla sua famiglia. La fortissima sciatrice, quindi, salterà sicuramente il Super G e la discesa di Garmisch e non c'è una data certa sul suo rientro alle gare. Secondo molti potrebbe tornare a Maribor il 15 e il 16 febbraio per gigante e slalom, ma tutto è ancora da decidere.