Sci, in Val d'Isere la Goggia vince la settima discesa consecutiva

L'azzura domina, Johnson e Puchner a podio

Sofia Goggia nel segno del sette. La sciatrice azzurra, scesa con il pettorale numero 7, ha dominato la discesa in Val d'Isere e ha centrato la settima vittoria consecutiva nella specialità. Una prova strepitosa per la campionessa olimpica che da metà gara in poi ha fatto il vuoto chiudendo con il tempo di 1:41.71. Seconda posizione la statunitense Breezy Johnson che si è avvicinata a 27 centesimi davanti a Mirjam Puchner. Goggia, settima meraviglia

















































Non ci sono più parole per descrivere il momento magico di Sofia Goggia. Un'altra perla, una vittoria storica, la quindicesima della carriera in Coppa del mondo, ad agganciare Isolde Kostner. Per la bergamasca una gara gestita da campionessa: nella parte alta ha limitato i danni e poi con linee strettissime e una velocità da urlo ha costruito il suo successo. In pratica ha fatto un altro sport con la sola giovanissima americana Johnson che è riuscita a starle vicino, ma comunque a tre decimi. Quasi un secondo di ritardo, invece, per l'altra favorita della vigilia, l'austriaca Puchner che ha completato il podio.

Bene anche le altre azzurre in Val d'Isere: ottava Nadia Delago davanti a Elena Curtoni, entrambe a un secondo e mezzo dalla compagna. Undicesima Federica Brignone (+1.69) che guarda al Super G di domani con grande fiducia. Positiva anche Marta Bassino, alla prima discesa della stagione, che ha chiuso a +2.27.