Sci, Hintermann coglie il primo successo stagionale nella discesa di Kvitfjell, 10° posto per Bosca

Il 28enne svizzero ha ritrovato la vittoria in Coppa del Mondo di sci dopo due anni precedendo l'austriaco Vincent Kriechmayr e il canadese Cameron Alexander

© Getty Images Prima vittoria stagionale per Niels Hintermann che è tornato al successo in Coppa del Mondo di sci alpino dopo due anni di attesa. Il 28enne svizzero ha conquistato la discesa di Kvitfjell imponendosi nuovamente sull'Olympiabakken dopo il trionfo del 2022 e lasciandosi alle spalle l'austriaco Vincent Kriechmayr e il canadese Cameron Alexander che si sono fermati rispettivamente a otto e diciannove centesimi dalla vetta.

Hintermann ha saputo adattarsi al meglio a un fondo molto ghiacciato a causa delle intense nevicate degli ultimi giorni e delle rigide temperature che hanno modificato la pista rispetto alle prove cronometrate. Capace di far scorrere i propri mezzi nei lunghi tratti rettilinei, ma al tempo stesso a impostare con pazienza e precisione le curve, l'elvetico ha tagliato il traguardo in 1'44"62 davanti di soli otto centesimi sull'austriaco Vincent Kriechmayr, preciso nei tratti tecnici, ma leggermente più lento nella parte centrale.

Terza piazza per il canadese Cameron Alexander, mentre il leader di Coppa del Mondo Marco Odermatt che non è andato oltre la sesta posizione. L'elvetico ha commesso errore in uscita da un salto diretto sulla curva e nel quale è stato costretto a correggere leggermente, una sbavatura che su un tipo di neve nel quale serve far scorrere gli sci è costata cara al 26enne di Buochs.

Decimo posto per Guglielmo Bosca che si conferma in grande crescita e che soprattutto ha sfruttato il velocizzarsi della pista grazie al continuo passaggio dei vari atleti. Il valdostano è stato molto veloce negli ultimi tratti chiudendo con 96 centesimi di ritardo da Hintermann e confermandosi il migliore degli italiani.

Rammarico per Dominik Paris che è scivolato in curva rialzandosi prontamente e chiudendo così la gara in tredicesima posizione con un secondo di ritardo da Hintermann. Sceso dopo la caduta del francese Nils Allegre, il 34enne della Val d'Ultimo è apparso rapido nel tratto alto sbagliando però un curvone al centro e perdendo così oltre un secondo rispetto agli avversari. Il carabiniere altoatesino è però ripartito e ha firmato i migliori intermedi al basso.

Più lontani Christof Innerhofer, quattordicesimo a 1"09 da Hintermann, e Mattia Casse che si è scomposto sul salto finendo in alcuni punti lungo di linea e dovendosi così accontentare della diciasettesima posizione finale, lontano 1"26 dalla vetta. Gli azzurri torneranno in pista nella mattinata di domenica 18 febbraio quando andrà in scena un supergigante.