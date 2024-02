Sci, Goggia dimessa dall'ospedale: proseguirà la riabilitazione a casa   

SCI ALPINO

La 31enne di Astino ha superato nel migliore dei modi l'intervento chirurgico per ridurre la frattura articolare scomposta pluriframmentaria del pilone tibiale destro

Sofia Goggia può tornare finalmente a casa. La 31enne di Astino è stata dimessa nel pomeriggio di venerdì 9 febbraio dalla Clinica "La Madonnina" di Milano dopo l'operazione per la riduzione della frattura articolare scomposta pluriframmentaria del pilone tibiale destro. La fuoriclasse bergamasca era caduta nei giorni scorsi a Ponte di Legno durante un allenamento di slalom gigante dovendosi sottoporre a un intervento svolto dal dottor Andrea Panzeri, presidente della Commissione Medica FISI, in collaborazione con il dottor Riccardo Accetta, responsabile dell’UO di Traumatologia dell’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio.

Come spiegato dall'ufficio stampa della FISI, l'azzurra ha già iniziato il percorso di riabilitazione con la fase passiva della fisioterapia che proseguirà ora da casa in accordo con la Commissione Medica. Ciò dimostra come il decorso stia proseguendo nel migliore dei modi in attesa di poter tornare a camminare e rimettere fra qualche mese gli sci ai piedi.

