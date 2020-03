Sci, gigante Hinterstoder: vince Pinturault davanti a Zubcic e Kristoffersen

sci a hinterstoder

Alexis Pinturault domina lo slalom gigante di Hinterstoder (Austria), gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019-2020. Il francese ferma il cronometro sul tempo di 2:41.96; alle sue spalle ci sono il croato Filip Zubcic e il norvegese Henrik Kristoffersen. Pinturault diventa così il nuovo leader della classifica generale. Ottima prestazione per Luca De Aliprandini, che chiude al quinto posto: suo migliore risultato stagionale.

Ventinovesima vittoria in carriera, sesta stagionale, la terza in gigante e la quarta a Hinterstoder (Vienna), su quella “Hannes Trinkl” che ormai sembra essere la sua pista. È stata una tre giorni perfetta quella di Alexis Pinturault, condita oggi dal trionfo nel gigante che vale al campione francese la vetta della classifica generale di Coppa del Mondo strappata ad Aleksander Aamodt Kilde, distante ora 26 lunghezze, in attesa del weekend di velocità a Kvitfjell, dove il norvegese potrebbe ritornare pettorale giallo a casa sua.

Un successo maturato già nella prima manche, in cui il 29enne di Courchevel aveva fatto il vuoto, per poi dominare anche nella seconda e chiudere con 45 centesimi sul croato Filip Zubcic, al suo terzo podio nelle ultime quattro gare, e con il norvegese Henrik Kristoffersen che rimonta fino alla terza piazza, con 72 centesimi di distacco. Alle spalle dello svizzero Marco Odermatt, ecco uno strepitoso Luca De Aliprandini al suo miglior risultato stagionale: quinto a mezzo secondo dal podio e davanti a Kilde, che porta comunque a casa punti pesanti per il sogno sfera di cristallo.

Per quanto riguarda invece gli altri italiani, Giovanni Borsotti recupera qualche posizione rispetto alla trentesima della prima manche, concludendo 26esimo. Tanti rimpianti invece per Riccardo Tonetti, che disputa una seconda manche da potenziale top 10 prima di sbagliare l’approccio all’ultimo dosso e uscire di scena: per il bolzanino ora diventa complicata anche la qualificazione per le finali di Coppa del Mondo.