Sci di fondo, la Coppa del mondo sbarca a Livigno: tutto pronto per lo show

Prima volta storica: ecco il programma

© ufficio-stampa Da venerdì il paese darà il via all’apertura dell’attesissima tappa della Coppa del Mondo di Sci di Fondo, che per la prima volta si terrà a Livigno: due giorni che entreranno a far parte della storia sportiva della località e durante i quali Livigno si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico dove poter assistere dal vivo alla competizione, oltre che a diversi eventi che faranno da sfondo a questo imperdibile appuntamento sportivo. Il legame che unisce Livigno e la disciplina dello sci di fondo ha una lunga storia, che si racconta attraverso la partecipazione al circuito delle lunghe distanze Ski Classic, l’organizzazione di diverse Coppe Italia e la tradizionale Sgambeda.

Un vero e proprio paradiso dello sci di fondo, che raggiunge il suo apice proprio con l’assegnazione della tappa di Coppa del Mondo, che vedrà tra i suoi protagonisti importanti nomi come Federico Pellegrino, grande estimatore della pista livignasca, e il norvegese pluricampione olimpico Klæbo. Un weekend all’insegna del grande sport, dell’intrattenimento e della cultura alpina, durante il quale sarà possibile tifare i grandi campioni di 18 nazioni diverse che si sfideranno sulle piste livignasche. I numerosi supporters, italiani e stranieri, giunti nel Piccolo Tibet per vivere tutte le emozioni di questo appuntamento sportivo spettacolare, non potranno non percepire l’atmosfera di festa che caratterizzerà le vie del paese, facendo così sentire il proprio calore agli atleti che gareggeranno nella ‘‘due giorni’’ livignasca. Inoltre, per l’occasione, le strade del centro saranno chiuse al traffico per trasformare Livigno in un teatro a cielo aperto pronto ad ospitare una vera e propria festa dello sport.

La sfilata degli atleti, organizzata per venerdì 20 gennaio, darà il via a questo weekend elettrizzante: gli sportivi partiranno alle ore 18.00 dalla COOP di Via dala Gesa e percorreranno tutto il centro pedonale del Piccolo Tibet per giungere fino alla Piazza del Comune, dove saranno accolti dagli appassionati della disciplina. Seguiranno poi i saluti da parte delle istituzioni, la presentazione dei migliori sciatori dell’intero panorama internazionale e della mascotte di Livigno. Per festeggiare e divertirsi tutti insieme prima dell’inizio delle gare, la serata proseguirà poi con le proposte food&beverage dei food truck, dove poter assaggiare piatti tipici e internazionali, e con un concerto live gratuito e aperto a tutti di uno dei grandi nomi della canzone italiana: Al Bano, il famoso cantautore vincitore di 26 dischi d’oro e 8 dischi di platino, sarà a Livigno e si esibirà con alcune delle sue più famose canzoni, intrattenendo tutti gli spettatori presenti.

Le giornate di sabato e domenica saranno invece dedicate alle gare della Coppa del Mondo di Fondo, che si terranno sulla piana di Livigno in zona Vinecc. Sabato si inizierà con le gare individuali di Sprint Femminile e Sprint Maschile, per chiudere poi la ‘‘due giorni’’ con le gare della Team Sprint. Inoltre, il centro di preparazione olimpica di Aquagranda ospiterà Casa Italia, area riservata agli ospiti del CONI, i quali potranno vedere la gara in diretta a pochi passi dal centro media. E mentre gli atleti si sfideranno per conquistare il podio, vicino al campo gara sarà presente un’expo area, aperta tra le 10.30 e le 15.00, in cui gli spettatori potranno divertirsi e fare una pausa ‘‘food’’ scegliendo tra la ricca offerta enogastronomica proposta.

Ma non finisce qui! Sabato sera la festa continuerà in Piazza del Comune con il World Cup Party che alle 18.30 ospiterà la performance ad accesso gratuito di Tananai, cantautore diventato famoso dopo la sua partecipazione al festival di Sanremo. Al concerto seguirà un deejay set e la possibilità di gustare qualche prelibatezza proposta dai food truck che resteranno aperti fino alle ore 22.00. Invece, nella giornata di domenica, prima delle qualifiche ci sarà l’esibizione di Dario Costa, atleta Red Bull e aviatore italiano che intratterrà il pubblico con le sue esibizioni di volo acrobatico.