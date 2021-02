Sci Cortina 2021, Goggia: "In pista per ultima discesa della stagione? Solo un miracolo"

"Chance per l'ultima libera di Coppa del Mondo della stagione? Non so, guardando i tempi più un no che un sì. Penso di aver fatto un recupero record due anni fa, a tre mesi dai mondiali ma meccanicamente il perone non è di carico a differenza del tibiale del ginocchio. Ci vorrebbe un miracolo nel prossimo controllo sulla calcificazione". Così Sofia Goggia, discesista azzurra in una una conferenza stampa su Zoom organizzata da 'Casa Italia' nell'ambito dei Mondiali di sci a Cortina. L'azzurra è stata costretta a saltare i Mondiali per un infortunio subito dieci giorni fa a Garmisch.