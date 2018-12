Sci, Coppa Europa: Razzoli secondo nello slalom a Obereggen

20/12/2018

Tra gli azzurri ha ben impressionato il diciannovenne Vinatzer, quinto dopo la prima manche, in netto vantaggio a metà seconda, in cui è caduto nel finale. "Obereggen, che è da sempre una mezza Coppa del Mondo" ha spiegato nel parterre Giuliano Razzoli "ha costituito una tappa dopo l’infortunio al ginocchio di tre anni fa".



In testa dopo la prima manche, Razzo è giunto alle spalle del croato Rodes. "Rodes ha disputato una grande seconda, io ero in testa dopo il primo intermedio, purtroppo sono arrivato un po’ stanco e lì ho pagato il distacco". Sabato Razzoli sarà al via nello slalom di Coppa del Mondo a Madonna di Campiglio. "Spero di confermare i progressi di questo inizio di stagione che ho osservato anche sulla pista Maierl qui ad Obereggen".