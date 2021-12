Sci, Coppa Europa a Obereggen: Steen Olsen vince lo slalom

SCI

Il ventenne norwegese Alexander Steen Olsen ha vinto lo slalom di Coppa Europa a Obereggen. Si tratta di un nome (ancora) sconosciuto, ma ben noto agli addetti ai lavori. Nel marzo scorso il talento si è aggiudicato la sua prima vittoria in uno slalom di Coppa Europa proprio nell’ultima gara di stagione, nel finale a Reiteralm, ora ha vinto anche il primo slalom della nuova stagione. Steen Olsen quindi è un nome da ricordare, come spesso nella lunga storia di Obereggen, dove nel recente passato hanno trionfato atleti come Andre Myhrer, Giuliano Razzoli, Manfred Pranger e Reinfried Herbst.

Alexander Steen Olsen dopo la prima manche era arrivato secondo dietro solo al francese Theo Letitre. Letitre però nella seconda manche ha fatto segnare solo il 27esimo tempo, scivolando in quinta posizione. Steen Olsen alla fine ha inflitto più di mezzo secondo al secondo classificato, il tedesco Anton Tremmel, secondo anche nella classifica di slalom di Coppa Europa della scorsa stagione. Terzo posto a pari merito per due atleti di Coppa del Mondo, ossia il bulgaro Albert Popov ed il francese Victor Muffat-Jeandet. Muffat-Jeandet è l’attuale numero 14 della classifica mondiale FIS; sulla carta è stato l’atleta più forte in gara a Obereggen.

Il migliore degli azzurri oggi è stato il 22enne della Val Badia Tobias Kastlunger, 11esimo. Dopo la prima manche era stato nono. Secondo il 25enne friulano Hans Vaccari, migliorato da posizione 23 a 18 con il quarto miglior tempo della seconda manche, 27esimo Federico Liberatore. Il 23enne Matteo Canins di San Cassiano si era posizionato 24esimo nella prima manche con il pettorale alto 51 per poi uscire nella seconda parte della seconda manche.