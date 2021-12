Sci, Coppa del Mondo: Worley si prende il gigante di Lienz, Brignone sfiora il podio

SCI

Il gigante femminile di Lienz (Austria) viene vinto da Tessa Worley. Nella gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino la francese conferma il primo posto ottenuto nella prima manche, con il tempo complessivo di 2:03:88. Stante l’assenza di Mikaela Shiffrin per Covid, Petra Vlhova (+0.30) e Sara Hector (+0.38) completano il podio. Podio che viene solo sfiorato da Federica Brignone, quarta a +0.64. Sesta Marta Bassino; 12esima Sofia Goggia. Getty Images

Vittoria numero 15 per Tessa Worley in carriera; tutti ottenuti in gigante. La francese ritorna a vincere undici mesi dopo la perla di Kronplatz, amministrando alla grande il vantaggio acquisito nella prima manche. Alla fine il suo tempo complessivo è 2:03.88, per il primo podio stagionale della Francia. Petra Vlhova (+0.30) e Sara Hector (+0.38) combattono entrambe, approfittando anche dell’assenza forzata di Mikaela Shiffrin, colpita recentemente dal Covid (come del resto già Lara Gut-Behrami); ma alla fine si devono semplicemente accontentare di completare il podio.

A Federica Brignone non è stato sufficiente il miglior tempo nella seconda manche per agguantare le prime tra posizioni (+0.64), ma la speranza è che abbia finalmente ritrovato le giuste sensazioni anche tra le porte larghe. Alle sue spalle scivola Marta Bassino, che finisce sesta (+1.10) migliorando però comunque il suo ottavo posto della prima manche. Sofia Goggia scia meglio nella seconda run, rimonta dieci piazze, concludendo 12esima (miglior piazzamento in carriera in gigante a Lienz). Perde invece qualcosa Roberta Melesi, giunta alla fine al 23° posto, ma ottenendo punti importanti; mentre guadagna qualche posizione rispetto al mattino Elena Curtoni, la quale chiude 24esima.