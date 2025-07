Atletica, Diaz: "Punto ai Mondiali, è medaglia che mi manca"

"Ho vinto due titoli importanti" ma "me ne mancano altri due: la Diamond League, e poi ovviamente puntiamo in alto al mondiale di Tokyo, l'ultima medaglia che mi manca nel mio repertorio: mi piace sentire l'inno di Mameli dal gradino più alto del podio". Lo ha affermato Andy Diaz, triplista medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, a margine del premio internazionale Fair Play Menarini a Fiesole (Firenze). "Io queste sensazioni le ho vissute già agli Europei di Roma nel 2024 - ha spiegato - nel vedere tutti questi ragazzi piazzare risultati importanti, essere una squadra bellissima, unita. Mi volevo unire a loro: ho avuto quell'opportunità a Parigi, e loro mi hanno accolto come parte della famiglia. Essere legato a questo gruppo mi fa veramente tanto piacere, e mi spinge ad avere più risultati e fare più gare con loro". Diaz ha posto l'accento sul fair play, "i valori, l'etica sportiva soprattutto, che è quello che mi ha portato a essere la persona che sono oggi e ad avere ii risultati che ho oggi. Agli Europei ero veramente in difficoltà, ancora non aveva piazzato un salto vincente, io ero un po' stressato e scoraggiato: si sono avvicinati i miei due i miei due compagni di squadra mi hanno toccato le spalle e mi hanno detto 'Alza la testa, rilassati che ce la puoi fare', e quindi questo gesto l'ho apprezzato tantissimo, perché uno sempre vuole vincere e loro comunque si fidano di me, e hanno avuto questi valori di gruppo".