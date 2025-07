Scherma, Errigo: "Al Mondiale di Tbilisi darò il massimo"

Il Mondiale di scherma fra una ventina di giorni a Tbilisi in Georgia "è l'appuntamento dell'anno e quindi speriamo bene, spero di arrivare nelle migliori condizioni: io come al solito darò il massimo, daremo il massimo con la squadra, siamo sicuramente la squadra da battere e speriamo bene". Lo ha affermato Arianna Errigo, pluricampionessa di fioretto, a margine della cerimonia del premio internazionale Fair Play Menarini a Fiesole (Firenze). "La scherma italiana - ha detto - è in un momento sicuramente di cambiamento, però come dimostrano gli ultimi risultati c'è sempre. Sono contenta di esserci anch'io ancora: la cosa positiva è che ci sono anche tanti giovani che stanno venendo fuori, e sono felicissima di questo movimento che continua ad andare avanti". Al Coni, ha concluso Errigo, "Giovanni Malagò ha fatto tantissimo", e "credo che il presidente Buonfiglio debba continuare su questa scia, perché anche i risultati lo dimostrano".