Sci, Coppa del Mondo: Vlhova trionfa nello slalom di Zagabria

Nella prima prova del 2021 della Coppa del Mondo di sci, Petra Vlhova concede il bis e, per il secondo anno di fila, si impone nello slalom di Zagabria. La slovacca, davanti a tutti già dopo la prima manche, vince in 1:59.08 anticipando di soli 5 centesimi l'austriaca Katharina Liensberger. Terza la svizzera Michelle Gisin, mentre Mikaela Shiffrin chiude al quarto posto. Italiane in difficoltà: la migliore è Irene Curtoni, sedicesima.

Getty Images