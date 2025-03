Sci, Coppa del Mondo: Truppe vince lo slalom di Are, Shiffrin terza

Epilogo a sorpresa ad Are: lo slalom in terra svedese va all'Austria che fa doppietta con due "Katharina": la prima, Truppe, vince davanti alla connazionale Liensberger, con Shiffrin che spreca l'ottimo vantaggio accumulato nella prima manche e deve accontentarsi del podio: è comunque il 156esimo nella Coppa del Mondo di sci. Decisiva dunque la seconda parte di gara, con Truppe, al primo successo in carriera, che si impone con il tempo complessivo di 1'42"08: la distanza con Liensberger (+0"05) è minima, mentre alla fine l'americana chiude a quasi due decimi (+0"19). Per la classifica di specialità (resta invariata la generale), sorride Zrinka Ljutic: la croata chiude proprio davanti a Camille Rast, guadagnando altri 2 punti e salendo a +41 (515 a 474) sulla svizzera.