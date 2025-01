Sci, Coppa del Mondo: solo Noel batte Vinatzer, l'azzurro è secondo

Disastro perfetto per tanti big: errori gravi per Steen Olsen e Amiez (che era secondo), escono di scena il leader Haugan, Meillard e McGrath. Vinatzer era l'unico azzurro presente nella top-30, con Gross out per soli 13/100 (31°) e l'uscita di scena di altri quattro azzurri: 39° Maurberger e 43° Kastlunger, usciti di scena Canins e Saccardi. Con questo successo Noel si prende la vetta della Coppa di slalom, visto che Kristoffersen mon aveva completato la prima manche: 464 punti contro i 435 del norvegese. Domina sempre Odermatt nella generale di Coppa del Mondo con 1006 punti, davanti a Kristoffersen (634) e Meillard (542). Martedì e mercoledì si torna in gara a Schladming: in programma un gigante e uno slalom, entrambi in notturna.