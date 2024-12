Sci, Coppa del Mondo: Moeller stupisce tutti a Bormio, solo quinto Odermatt. Casse 11°

Stagione di prime volte nella Coppa del Mondo di Sci Alpino maschile. L’inizio di giornata viene caratterizzato dalla brutta caduta dello svizzero Gino Caviezel (partito con il pettorale numero 1), portato via in elicottero e dolorante alla gamba. Dopo la pausa dovuta ai soccorsi dell’elvetico, la gara riprende con una grande sorpresa: Fredrik Moeller stampa il tempo di 1’29’’22 e si mette al comando davanti a tutti. In attesa del turno di Marc Odermatt, si avvicinano ma senza superarlo Vincent Kriechmayr e Stefan Rogentin: l’austriaco è secondo a +0.20, mentre lo svizzero si piazza al terzo posto a +0.42. Odermatt scende con il pettorale numero 10, commette qualche errore nelle prime porte e chiude clamorosamente fuori dal podio, staccato di 45 centesimi da Moeller. Subito dopo l’elvetico è il turno di Mattia Casse, il migliore degli italiani: undicesima posizione dopo i primi 30 a scendere, staccato di +1.04. Quando tutto sembra ormai congelato per il podio, ecco che arriva Alexis Monney a sorprendere nuovamente tutti: sceso con il pettorale 25, lo svizzero spodesta il suo connazionale Rogentin strappando il podio a +0.24, facendo scalare anche Odermatt in quinta. Per quanto riguarda gli altri italiani, solo sedicesimo posto per Dominik Paris e diciassettesima posizione per Giovanni Franzoni, entrambi staccati di oltre un secondo e mezzo.