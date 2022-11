Sci, Coppa del Mondo maschile: Odermatt domina il Super G di Lake Louise

SUPER G MASCHILE

Lo svizzero vince con un favoloso 1'32"53, battendo Kilde e Mayer. Paris ancora fuori dalla top 10

© Getty Images Marco Odermatt si prende il Super G di Lake Louise nella Coppa del Mondo di sci maschile. Il vincitore della scorsa stagione si impone in Canada con il super tempo di 1'32"53, anticipando il norvegese e detentore del primato di specialità Aleksander Aamodt Kilde, secondo a +0"37. Completa il podio l'austriaco Matthias Mayer, terzo a +0"78, mentre ancora una volta Dominik Paris (+1"37) è fuori dalla top 10, così come Innerhofer e Casse.

Semplicemente ingiocabile: così si può definire Marco Odermatt nel Super G della Coppa del Mondo maschile di Lake Louise. In Canada, lo svizzero vince davanti ad Aleksander Aamodt Kilde, che chiude il weekend con un secondo posto ed una vittoria, quella nella discesa libera. Lo scandinavo è l'unico che riesce a stare dietro, seppur parzialmente, all'elvetico: sono 37 i centesimi di distacco dal vincitore di giornata.

Il detentore della Coppa del Mondo 2021/2022 scende in pista da sesto e firma lo strepitoso tempo di 1'32"53, inarrivabile per chiunque. Solo Kilde, nella prima parte della prova, sembra essere in lotta per la vittoria, ma gli ultimi settori definiscono la distanza tra i due principali candidati al titolo anche nel 2022/2023. Completa il podio Matthias Mayer, terzo davanti al connazionale Kriechmayr per appena 8 centesimi. Brutta caduta per Mauro Caviezel, che sviene ma fortunatamente si rialza senza conseguenze.

Dopo i problemi riscontrati nella discesa di sabato, invece, Dominik Paris riesce a completare la prova, non entrando però nella top 10: 1'34"17, con il distacco da Odermatt che è di 1"64. Non lontano Christof Innerhofer, a +1"81, mentre Mattia Casse chiude con 1'34"49, lo stesso tempo del tedesco Ferstl.