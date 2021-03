Sci, Coppa del Mondo: Liensberger trionfa nello slalom di Are  

SLALOM DONNE



Successo dell’austriaca davanti a Shiffrin e Holdener, Vlhova soffre ma rimonta nella seconda manche fino all’ottavo posto

Katharina Liensberger si aggiudica il secondo slalom femminile di Are (Svezia), valevole per la Coppa del Mondo di sci. L’austriaca è prima grazie al meraviglioso tempo di 1:47.93 e riporta la vittoria in slalom al proprio Paese a sette anni dall’ultima volta. Mikaela Shiffrin si deve accontentare del secondo posto (+0.72), mentre Wendy Holdener chiude terza (+1.65). Petra Vlhova, disastrosa nella prima manche, rimonta 19 posizioni ed è ottava.

Dopo lo splendido Mondiale di Cortina, Katharina Liensberger trionfa anche in Coppa del Mondo, dove vince la sua prima gara in carriera, nonché la prima per l’Austria in questa stagione. Il suo Paese non esultava in slalom dal lontano 2014 con Nicole Hosp e non poteva che essere la neocampionessa del mondo a rompere questo lungo digiuno fermando il cronometro sul tempo di 1:47.93.

Liensberger domina letteralmente nella seconda manche di Are, in Svezia, rifilando quasi un secondo a una Mikaela Shiffrin che era in testa dopo la prima manche con 19 centesimi di margine sull’austriaca. ‘Her Majesty’, seppur seconda a 72 centesimi da Liensberger, deve ancora rimandare l’appuntamento con la vittoria numero 70, che sognava di conquistare nel giorno del suo 26esimo compleanno. È invece il podio numero 27 (senza vincere) in slalom di Coppa del Mondo per Wendy Holdener. La svizzera paga però la bellezza di 1.65 da Liensberger, ma porta via per soli 13 centesimi la top 3 a Lena Duerr, grande protagonista di questa due giorni con il quarto posto odierno dopo il 5° di ieri.

Dopo il clamoroso errore in avvio di prima manche, Petra Vlhova rimonta nella seconda risalendo dalla 27esima sino all’ottava posizione: +96 ora su Lara Gut-Behrami in classifica generale alla vigilia delle finali di Lenzerheide e pettorale rosso di slalom difeso, con sole 22 lunghezze di vantaggio ora sulla stessa Liensberger e 37 su Shiffrin. Gisin soffre ancora ed è addirittura 13esima, nel giorno in cui l’Italia non porta a casa punti così come nel primo slalom, visto che alla mancata qualificazione alla seconda manche di Martina Peterlini (fuori dalle finali di Lenzerheide), si aggiunge l’uscita di Irene Curtoni, che era 18esima a metà gara.