Sci, Coppa del Mondo: Kristoffersen domina lo slalom di Garmisch

SCI

In Germania il norvegese trionfa davanti all'austriaco. Bene gli italiani: Gross è quinto, Sala sesto

© afp Nonostante le cattive condizioni di pista, Henrik Kristoffersen vince lo slalom speciale maschile della Coppa del Mondo di sci nell’appuntamento notturno a Garmisch-Partenkirchen. Il norvegese conquista così la sua 29esima vittoria in carriera anticipando l’austriaco Manuel Feller, terzo il francese Clement Noel. Grande prova degli italiani Stefano Gross (a lungo in testa) e Tommaso Sala, che arrivano rispettivamente quinto e sesto.

Prima vittoria in questa Coppa del Mondo e 29esimo trionfo in carriera per Henrik Kristoffersen, che conquista in notturna lo slalom speciale maschile sulla complicata neve tedesca di Garmisch-Partenkirchen. Dietro il norvegese, che ferma il cronometro in 1'48"37, arrivano l’austriaco Manuel Feller (+1"22) e il francese Clement Noel (+1"46). Dietro lo svizzero Daniel Yule, che riesce solo ad assaporare il bis dopo il trionfo a Madonna di Campiglio, si piazzano gli ottimi italiani Stefano Gross (quinto) e Tommaso Sala (sesto). In particolare, il classe 1986 tiene a lungo la testa della gara e si arrende solo a blitz degli avversari.

Gross può comunque ritenersi soddisfatto alla luce delle ben ventuno posizioni riconquistate dopo la prima manche. La pista, trattata con acqua e sale a causa delle elevate temperature, non permette a tutti gli atleti di esprimersi al meglio, come succede al tedesco Linus Strasser, scivolato dopo le prime porte. Con questo successo, Kristoffersen sale così a 485 punti nella classifica generale della Coppa del Mondo, che gli vale la terza posizione dietro il connazionale Kilde (617) e lo svizzero Odermatt (946).