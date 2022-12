Sci, Coppa del Mondo: Kriechmayr trionfa nella discesa libera della Val Gardena  

discesa uomini

L’austriaco si aggiudica la gara veloce davanti allo svizzero Odermatt e al connazionale Mayer, Innerhofer miglior azzurro

Questione di pochissimi centesimi e la discesa libera della Val Gardena finisce nelle mani di Vincent Kriechmayr. Nella tappa italiana della Coppa del Mondo di sci maschile è l’austriaco a spuntarla dopo una lotta tiratissima con Odermatt e Mayer. Per Kriechmayr il tempo di 1:25.44 basta per un soffio a staccare di 11 centesimi il sorprendente svizzero Odermatt, che comincia a ingranare anche nelle gare veloci, e di 13 il connazionale Mayer che chiude il podio. Poco convincenti gli azzurri nella discesa di casa, il migliore è Cristoph Innerhofer quattordicesimo a 72 centesimi dal podio mentre chiudono fuori dalla top 20 gli altri italiani Casse, Paris e Marsaglia. Prossimo appuntamento con la Coppa del Mondo di sci maschile domani, sempre in Val Gardena, con il Super G alle 11.45.