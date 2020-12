Sci, Coppa del Mondo: il Super G va a Ledecka, la Brignone sul podio

SUPER G VAL D'ISERE

Il Super G di Val d’Isère viene vinto da Ester Ledecka. Nella gara valevole per la Coppa del Mondo di sci femminile la ceca chiude la gara fermando il tempo a 1:24.64. Subito dietro di lei (a 3 centesimi) c’è la svizzera Corinne Suter. Tra le prime otto troviamo ben quattro azzurre: ottimo il terzo posto per Federica Brignone (+0.35), quarta è Marta Bassino (+0.46). In settima posizione c’è Sofia Goggia, mentre si piazza ottava Elena Curtoni.

Ester Ledecka si dimostra ancora una volta capace di stupire. La campionessa olimpica si prende il suo secondo successo in Coppa del Mondo (il primo in Super G), domando la Oreiller-Killy nella chiusura del trittico di velocità in Val d’Isère. Fenomenale la 25enne ceca, che chiude la sua gara fermando il cronometro a 1:24.64, tre centesimi più veloce della svizzera Corinne Suter, di nuovo seconda come ieri dopo la vittoria di venerdì.

Così come sono fenomenali le prove delle azzurre, che centrano il terzo podio in altrettante gare sull’Espace Killy. Dopo il primo e il secondo posto di Sofia Goggia in discesa, l’Italia piazza infatti ben quattro atlete tra le prime otto. La terza posizione di Federica Brignone, in dubbio fino all’ultimo, è splendida; anche in ottica classifica generale. Considerato inoltre che, in condizioni fisiche migliori, la valdostana avrebbe potuto giocarsela anche per la vittoria, come d’altronde ha fatto fino all’ultimo intermedio, per poi terminare a 35 centesimi

Marta Bassino torna a ringhiare, come non era riuscita a fare ieri in discesa, e chiude con un gran quarto posto, a un decimo dalla compagna di squadra, perdendo quasi tutto nella seconda parte di gara. Dopo Lara Gut-Behrami, quinta e non brillantissima (a quasi 8 decimi da Ledecka), ecco un’ottima Petra Vlhova al suo secondo miglior risultato della carriera in Super G, che le consente di portare a casa 40 punti che danno un senso al weekend della leader di coppa, la quale guadagna su Shiffrin.

In settima posizione c’è Sofia Goggia, che di fatto perde quegli 8 decimi di distacco da Ledecka in una primissima parte di gara ricca di inclinazioni e sbavature. Elena Curtoni si deve accontentare dell’ottavo posto (+1.17). Chiudono la top 10 l’elvetica Michelle Gisin e la statunitense Keely Cashman. Giornata storta per le austriache, in difficoltà senza la guida dell’infortunata Nicole Schmidhofer.