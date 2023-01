Sci, Coppa del Mondo: Brignone domina il SuperG di St. Anton, cade la Goggia

SCI DONNE

Con il primo successo stagionale l'azzurra più vincente di sempre in CdM (21 vittorie). Sul podio le svizzere Haehlen e Gut-Behrami. Sofia sta bene

© Getty Images Dopo il primo podio stagionale, ecco la prima vittoria: Federica Brignone sfodera una prestazione dominante e fa suo il Super-G di St. Anton, con un terzo settore semplicemente imbattibile. L'azzurra conquista così la 21a vittoria in Coppa del Mondo, precedendo le svizzere Haehlen (+0.54) e Gut-Behrami (+0.66). Chiude 8a Marta Bassino, mentre Elena Curtoni arriva 13a. Sofia Goggia cade, per fortuna senza conseguenze. Out anche Nicol Delago.

Federica Brignone non si ferma più. Dopo il primo podio stagionale, arriva la prima vittoria in quest'edizione della Coppa del Mondo per la valdostana, che domina il SuperG di Sankt Anton grazie a uno strepitoso terzo settore. Un successo che restituisce alla valdostana il primato nelle vittorie azzurre in CdM, con 21 successi, ed esalta i tifosi. In una prova breve, con la partenza abbassata al cancelletto di riserva dopo la neve caduta nella notte, Brignone chiude in 1.00.21, precedendo due svizzere: sul podio con lei ci sono infatti Johanna Haehlen e Lara Gut-Behrami, staccate rispettivamente di 54 e 66 centesimi. Quarta Tessa Worley (+0.82), che precede Tippler (+0.89), Mowinckel (+0.96), Weidle (+0.97), Bassino (+1.03), Huetter (+1.07) e Gauche (+1.08). Top-10 dunque per la cuneese, che chiude ottava, mentre Elena Curtoni si piazza in 13a posizione (+1.35) e mantiene il pettorale rosso della coppa di specialità, in tandem con Mowinckel (140), con un margine risicato su Suter (134) e Brignone (129). Chiudono al 15° posto, ex aequo, Roberta Melesi e Laura Pirovano (+1.64), che precedono l'altra azzurra Karoline Pichler (17a, +1.66).

Non hanno terminato la provaentrambe out senza conseguenze mentre erano molto veloci e stavano insidiando la vittoria di Brignone dopo i primi due intermedi. Out anche Nadia Delago. Mikaela Shiffrin, assente oggi, resta ovviamente in testa alla Coppa del Mondo con 1195 punti, precedendo Vlhova (796) e Holdener (569): Bassino (492) è quinta davanti a Brignone (479) e Goggia (470).