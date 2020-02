Sci, Coppa del Mondo: bis di Gut-Behrami nella discesa di Crans-Montana, Brignone quarta

Sempre loro due, Lara Gut-Behrami e Corinne Suter: le svizzere realizzano un'altra doppietta nella discesa casalinga di Crans-Montana. Le elvetiche sono divise da soli due centesimi, mentre Nina Ortlieb si ferma a +0.05, a completare un podio serratissimo. L'austriaca si piazza davanti a Federica Brignone, sempre più seconda in classifica generale, a -27 da Mikaela Shiffrin. Suter, con il secondo posto, si assicura la Coppa del Mondo di specialità.

Più di due anni di digiuno, poi due vittorie consecutive, tra l'altro nella sua Svizzera, a Crans-Montana: Lara Gut-Behrami è definitivamente tornata e in questo weekend sul Mont Lachaux, nel Canton Vallese, arriva la 26esima vittoria in Coppa del Mondo, la nona in discesa libera della sua splendida carriera. L'elvetica trionfa di pochissimo davanti alla connazionale Corinne Suter: due i centesimi che separano le atlete rossocrociate. Suter, autrice di una parte centrale sontuosa, perde il primato nel tratto conclusivo, nei pressi dell'ultimo salto. Non basta dunque l'aggressività mostrata per due terzi di gara: Gut-Behrami è più continua e prevale con un distacco molto più ridotto rispetto alla discesa di venerdì. Suter si può comunque accontentare della coppa di specialità: è infatti irraggiungibile per Ester Ledecka (quinta a +0.39), che affonda a -155. A completare la battaglia per il podio c'è Nina Ortlieb (+0.05). Ai piedi di quest'ultimo c'è Federica Brignone, nonostante il forte recupero nella parte finale.

L'azzurra termina la prova con 35 centesimi di ritardo ma guadagna punti in classifica generale sia su Petra Vlhova (14esima a un secondo), sia su Mikaela Shiffrin, che non gareggia, ancora troppo scossa per la morte del papà Jeff. Brignone consolida il secondo posto e si avvicina a 27 punti da “Her Majesty”. Buon ottavo posto per Marta Bassino, che soffre nel piano e recupera nel finale: la piemontese accusa un ritardo di 66 centesimi, precedendo Romane Miradoli (+0.71) e Nicol Delago (+0.76), il cui piazzamento dà all'Italia tre posizioni nella top 10. Classe da cui rimane esclusa, per un solo posto, Elena Curtoni, 11esima a +0.81. Francesca Marsaglia è invece 16esima (+1.04), a punti anche Laura Pirovano (26esima a +1.77) e Nadia Delago (28esima a +1.92).