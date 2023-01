Sci, Coppa del Mondo: Bassino seconda del Gigante di Kranjska Gora, vince Grenier

© Getty Images

L'Italia sfiora l'impresa con Marta Bassino: la piemontese è seconda nel gigante di Kranjska Gora valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci, ma conserva la vetta nella classifica di specialità. In Slovenia vince la canadese Valerie Grenier, che chiude con il tempo complessivo di 1'55"01. Sul gradino più basso del podio sale la slovacca Petra Vlhova (1'55"41), che soffia a Federica Brignone il terzo posto per appena 13 centesimi.