Sci, Coppa del Mondo: a Zubcic il primo gigante di Santa Caterina Valfurva

SCI

Le condizioni meteo avverse non fermano Filip Zubcic. Sulla pista Debora Compagnoni, il croato vince il primo slalom gigante di Santa Caterina Valfurva battendo di 12 centesimi Zan Kranjec (secondo) e di 30 Marco Odermatt (terzo). Per il nativo di Zagabria si tratta del primo successo stagionale, il secondo in carriera in Coppa del Mondo dopo quello di Naeba il 22 febbraio. Chiudono lontani gli italiani: de Aliprandini è 23° Borsotti 21°. afp

A Santa Caterina Valfurva, su una pista resa difficile da condizioni meteorologiche complicate (vento e neve), Filip Zubcic conquista lo slalom gigante del sabato battendo Zan Kranjec (in testa dopo la prima manche) di 12 centesimi e Marco Odermatt (al rientro dopo lo stop per il Covid-19) di 30.

Disputatasi grazie allo straordinario lavoro di preparazione da parte degli organizzatori, la gara ha visto quindi imporsi per la prima volta in stagione il 27enne di Zagabria, bravo nella seconda manche a recuperare i quasi sette decimi di ritardo da un Kranjec comunque positivo. Il croato, dunque, può festeggiare così il secondo trionfo in una gara di Coppa del Mondo dopo quello ottenuto a Naeba (Giappone) lo scorso 22 febbraio.

Giornata poco felice invece per gli italiani che con Borsotti (21°) e de Aliprandini (23°) terminano lontani dalle prime posizioni.