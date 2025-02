Sci, Coppa del Mondo: 100a vittoria per Shiffrin, suo lo slalom di Sestriere

La regina è definitivamente tornata. Shiffrin si riprende lo scettro in slalom, dominando sulle nevi di Sestriere con una prima manche controllata e una seconda run decisamente autorevole, ed entra nella storia dello sci alpino. La statunitense conquista infatti la 100a vittoria in Coppa del Mondo, un traguardo impensabile anni fa, e sale a 155 podi in carriera. Il suo slalom inizia col miglior tempo nella prima discesa, precedendo Ljutic (+0.09) e Liensberger (+0.34), e prosegue con la conferma nella seconda run. La tracciatura del suo allenatore fornisce tutte le sicurezze del caso a Shiffrin, che ritrova il ritmo e l'efficacia dei tempi migliori, nonostante il lungo stop. La vittoria non può che essere sua, col tempo di 1.50.33: sul podio Ljutic (+0.61) e Moltzan (+0.64). Quarta Liensberger (+0.76), che precede la grande protagonista della 2a manche: la svedese Cornelia Oehlund risale dalla 23a alla 5a piazza (+0.84), col miglior tempo (55.30). Completano la top-10 Aicher (+1.10), Duerr (+1.13), Swenn Larsson (+1.24), Holdener (+1.25) e Slokar (+1.30). Marta Rossetti perde due posizioni, ma resta la miglior azzurra col 16° tempo (+1.86): più indietro Peterlini (+2.45) e Della Mea (+2.54), rispettivamente 19a e 21a. Non avevano superato il taglio Lorenzi (per 13/100), Tschurtschenthaler, Haller, Mandinelli, Collomb e Pazzaglia. Zrinka Ljutic si prende la vetta della coppa di slalom soffiandola a Camille Rast (out nella 1a manche), mentre è solidissima la leadership di Federica Brignone nella generale di Coppa del Mondo: 999 punti per l'azzurra, che precede Gut (809) e la croata (753).