Sci
SCI DONNE

Sci: Cdm; slalom Levi, vince ancora Shiffrin con Colturi 2/a

Dominio della campionessa americana. Mondinelli 27.a unica azzurra al traguardo

di Redazione
15 Nov 2025 - 14:34
© Getty Images

© Getty Images

Sempre lei, Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense ha dominato lo slalom di Coppa del mondo di Levi in 1'48"92, portando a 102 il record assoluto di vittorie in coppa. Nel giorno del suo 19° compleanno, la torinese Lara Colturi, italiana ma naturalizzata albanese, ha invece conquistato un ottimo secondo posto in 1'50"58. Per lei - figlia dell' ex tecnico azzurro Alessandro Colturi e di Daniela Ceccarelli (oro olimpico in superG a Salt lake) é già al quarto podio in carriera portato all'Albania. Terza la tedesca Emma Aicher in 1'51"51. Una sola azzurra in classifica: è la piemontese di 21 anni Emilia Mondinelli, in 1'53"67 con l'alto pettorale 51, giunta 27.a.

Milano-Cortina 2026, l'augurio di Roda: "A fine mese Brignone proverà a tornare sugli sci, a quel punto deciderà se esserci"

sci
slalom

