Federica Brignone e il fidanzato innamorati sul red carpet del Roma Film Fest

Di tutt'altro tono, ma altrettanto azzeccato, l'outfit del partner: Mbaye si è presentato con un completo in denim dall'impronta moderna e casual, spezzato da una camicia bianca. Un gioco di stili contrapposti ma armoniosi — lei chic e formale, lui dinamico e contemporaneo — che rispecchia appieno lo spirito della kermesse capitolina, in bilico tra elitario e popolare. A colpire di più, tuttavia, è stata la complicità della coppia, immortalata tra sorrisi autentici e sguardi intesi.