1 di 10
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

SCI

Federica Brignone e il fidanzato innamorati sul red carpet del Roma Film Fest

La campionessa di sci in compagnia di James Mbaye per il film ''Federica L'ultima olimpiade’'

22 Ott 2026 - 15:32
10 foto
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Notte sotto i riflettori per Federica Brignone e il compagno James Mbaye, protagonisti di un'uscita di coppia ad alto tasso di eleganza alla Festa del Cinema di Roma. La presenza dei due a una delle proiezioni in programma non è passata inosservata, catturando l'attenzione di fotografi e appassionati radunati all'esterno dell'Auditorium Parco della Musica. Per l'occasione, la fuoriclasse dello sci azzurro ha optato per una scelta stilistica d'effetto: un abito scarlatto lungo in seta firmato Emporio Armani, completato da punti luce Swarovski e raffinate décolleté nere con tacco a spillo. Un look sofisticato che sembrava quasi fondersi con il tappeto rosso dell'evento.

Di tutt'altro tono, ma altrettanto azzeccato, l'outfit del partner: Mbaye si è presentato con un completo in denim dall'impronta moderna e casual, spezzato da una camicia bianca. Un gioco di stili contrapposti ma armoniosi — lei chic e formale, lui dinamico e contemporaneo — che rispecchia appieno lo spirito della kermesse capitolina, in bilico tra elitario e popolare. A colpire di più, tuttavia, è stata la complicità della coppia, immortalata tra sorrisi autentici e sguardi intesi.

Chi è James Mbaye

 Da sempre restii alla ribalta mondana e molto protettivi nei confronti della propria vita privata, Federica e James dosano le loro apparizioni con grande discrezione. I primi avvistamenti risalgono allo scorso febbraio nella cornice di Cortina, preceduti da qualche indizio social apparso a fine anno. Le successive uscite pubbliche hanno poi confermato una relazione ormai consolidata. Classe 1988, 36 anni e un'altezza di ben 196 centimetri, Mbaye lavora come modello ma vanta un trascorso nel mondo della pallacanestro: cresciuto nelle giovanili del Rimini Bellaria, ha militato nei campionati minori tra Serie D e C, prima che un infortunio subito durante l'esperienza a Firenze ne condizionasse il cammino sportivo.

Ultimi video

00:25
MCH BORMOLINI VINCE IN SNOW 28/2 MCH

Bormolini vince a Krynica e balza in vetta alla Coppa del Mondo

00:22
DICH BRIGNONE DIMESSA 26/8 DICH

Brignone dimessa dopo l'intervento: "Ferraglia tolta, ginocchio pulito e sto bene"

00:18
DICH BRIGNONE POST RITORNO SULLE PISTE PER SITO 30/7 DICH

Brignone e il ritorno sulla neve: "Mi mancava, sono felice"

00:37
MCH LINDSEY VONN SEXY MCH

Met Gala, abito super sexy per Lindsey Vonn

00:24
DICH FLORA TABANELLI BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Tabanelli: "Il bronzo olimpico è un punto di partenza"

00:21
DICH LAURA PIROVANO BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Pirovano: "Un onore vedere il mio nome tra le grandi"

00:35
DICH SOFIA GOGGIA BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Goggia: "Medaglia olimpica e una Coppa del Mondo: bilancio positivo"

00:26
DICH SIMONE DEROMEDIS BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Deromedis: "Felice di far crescere lo ski cross"

00:35
DICH GIOVANNI FRANZONI BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Franzoni: "Sto ancora realizzando quello che ho fatto"

00:42
DICH MICHELA MOIOLI BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Moioli: "Una passeggiata mi ha fatto capire che avrei potuto conquistare una medaglia"

00:42
DICH FEDERICA BRIGNONE BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Brignone: "Lavoro duro e sognare l'impossibile i segreti dei miei ori olimpici"

01:00
DICH FRANZONI 13/3 DICH

Franzoni: "Sono molto soddisfatto per la costanza nel finale di stagione"

00:46
SuperG da sogno

SuperG da sogno

00:40
DICH PIROVANO 7/3 DICH

Pirovano non ci crede: "Vissuti due giorni incredibilI"

00:24
DICH PIROVANO POST VITTORIA DICH

Sci, Pirovano dopo la prima vittoria in Coppa del mondo: "Sono al settimo cielo"

00:25
MCH BORMOLINI VINCE IN SNOW 28/2 MCH

Bormolini vince a Krynica e balza in vetta alla Coppa del Mondo

I più visti di sci

Origone perde il record: il francese Billy vola a 255 km/h sugli sci

Sci in lutto: è morta Elena Fanchini | L'ex discesista azzurra aveva 37 anni

Kilde salta l'intera stagione: "Tornerò, lo prometto"

Kilde, immagini shock dell'infortunio: taglio profondo fino all'osso

Giacinto Sertorelli, schiantatosi contro un albero durante la discesa libera a Garmisch-Partenkirchen nel gennaio 1938

Da Sertorelli a Lorenzi, quando lo sci diventa una tragedia

Brignone predica calma: "Miglioro in fretta ma per tornare c'è ancora bisogno di tempo"