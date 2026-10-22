Federica Brignone e il fidanzato innamorati sul red carpet del Roma Film Fest

© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress
Notte sotto i riflettori per Federica Brignone e il compagno James Mbaye, protagonisti di un'uscita di coppia ad alto tasso di eleganza alla Festa del Cinema di Roma. La presenza dei due a una delle proiezioni in programma non è passata inosservata, catturando l'attenzione di fotografi e appassionati radunati all'esterno dell'Auditorium Parco della Musica. Per l'occasione, la fuoriclasse dello sci azzurro ha optato per una scelta stilistica d'effetto: un abito scarlatto lungo in seta firmato Emporio Armani, completato da punti luce Swarovski e raffinate décolleté nere con tacco a spillo. Un look sofisticato che sembrava quasi fondersi con il tappeto rosso dell'evento.
Di tutt'altro tono, ma altrettanto azzeccato, l'outfit del partner: Mbaye si è presentato con un completo in denim dall'impronta moderna e casual, spezzato da una camicia bianca. Un gioco di stili contrapposti ma armoniosi — lei chic e formale, lui dinamico e contemporaneo — che rispecchia appieno lo spirito della kermesse capitolina, in bilico tra elitario e popolare. A colpire di più, tuttavia, è stata la complicità della coppia, immortalata tra sorrisi autentici e sguardi intesi.
Da sempre restii alla ribalta mondana e molto protettivi nei confronti della propria vita privata, Federica e James dosano le loro apparizioni con grande discrezione. I primi avvistamenti risalgono allo scorso febbraio nella cornice di Cortina, preceduti da qualche indizio social apparso a fine anno. Le successive uscite pubbliche hanno poi confermato una relazione ormai consolidata. Classe 1988, 36 anni e un'altezza di ben 196 centimetri, Mbaye lavora come modello ma vanta un trascorso nel mondo della pallacanestro: cresciuto nelle giovanili del Rimini Bellaria, ha militato nei campionati minori tra Serie D e C, prima che un infortunio subito durante l'esperienza a Firenze ne condizionasse il cammino sportivo.