Atp Finals: Sinner in campo per ricevere il premio Giulio Onesti

Jannik Sinner è tornato sul campo delle Atp Finals. Il campione azzurro è sceso sul terreno di gioco dell'Inalpi Arena, insieme al capitano della nazionale, Filippo Volandri e al presidente Fitp, Angelo Binaghi, per ricevere il premio 'Giulio Onesti' assegnato quest'anno al tennis italiano. Vere e proprie ovazioni hanno accolto l'ingresso del tennista altoatesino, idolo delle folle anche fuori dai match. A leggere la motivazione del premio il presidente della Fondazione Giulio Onesti-Accademia olimpica nazionale italiana, Franco Carraro. "Un premio al movimento del tennis - ha detto - perché nella storia dello sport italiano non c'è stata una federazione o un movimento che abbia avuto un'evoluzione come il tennis, che ha decuplicato i tesserati e ha raggiunto risultati straordinari. E Torino è la storia di uno di questi successi". Alla cerimonia anche il presidente del Coni, Luciano Bonfiglio, che si è complimentato con la Federazione "che ha espresso, attraverso numeri e risultati, il suo successo di cui il Coni è orgoglioso e fiero. Un successo che si esprime attraverso atleti, atlete e i loro coach, che sono un esempio". E rivolto a Sinner gli ha detto "aspettiamo con grande attenzione il tuo ritorno in campo: è necessario per te e anche per noi - ha sorriso - perché altrimenti gli indici degli ascolti tv crollano". Complimenti, poi, anche a Volandri che, ha concluso, "desideriamo porti la squadra a primeggiare alle Olimpiadi".