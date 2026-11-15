Atp Finals: Sinner in campo per ricevere il premio Giulio Onesti

15 Nov 2026 - 14:14
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Jannik Sinner è tornato sul campo delle Atp Finals. Il campione azzurro è sceso sul terreno di gioco dell'Inalpi Arena, insieme al capitano della nazionale, Filippo Volandri e al presidente Fitp, Angelo Binaghi, per ricevere il premio 'Giulio Onesti' assegnato quest'anno al tennis italiano. Vere e proprie ovazioni hanno accolto l'ingresso del tennista altoatesino, idolo delle folle anche fuori dai match. A leggere la motivazione del premio il presidente della Fondazione Giulio Onesti-Accademia olimpica nazionale italiana, Franco Carraro. "Un premio al movimento del tennis - ha detto - perché nella storia dello sport italiano non c'è stata una federazione o un movimento che abbia avuto un'evoluzione come il tennis, che ha decuplicato i tesserati e ha raggiunto risultati straordinari. E Torino è la storia di uno di questi successi". Alla cerimonia anche il presidente del Coni, Luciano Bonfiglio, che si è complimentato con la Federazione "che ha espresso, attraverso numeri e risultati, il suo successo di cui il Coni è orgoglioso e fiero. Un successo che si esprime attraverso atleti, atlete e i loro coach, che sono un esempio". E rivolto a Sinner gli ha detto "aspettiamo con grande attenzione il tuo ritorno in campo: è necessario per te e anche per noi - ha sorriso - perché altrimenti gli indici degli ascolti tv crollano". Complimenti, poi, anche a Volandri che, ha concluso, "desideriamo porti la squadra a primeggiare alle Olimpiadi".

Ultimi video

01:57
Medvedev: "A Torino per giocare un buon tennis"

Medvedev: "A Torino per giocare un buon tennis"

00:21
Zverev vince il quinto gioco, 5-3 su Jodar

Zverev vince il quinto gioco, 5-3 su Jodar

00:41
Zverev per la prima volta in vantaggio su Jodar

Zverev per la prima volta in vantaggio su Jodar

00:22
Zverev-Jodar, 3-3 il parziale del primo set

Zverev-Jodar, 3-3 il parziale del primo set

00:32
Zverev spreca due palle break, il game va a Jodar

Zverev spreca due palle break, il game va a Jodar

00:14
Zverev tiene il servizio, di nuovo pari con Jodar

Zverev tiene il servizio, di nuovo pari con Jodar

00:20
Zverev-Jodar, il terzo game è dello spagnolo

Zverev-Jodar, il terzo game è dello spagnolo

00:29
Zverev pareggia subito i conti con Jodar, un game a testa

Zverev pareggia subito i conti con Jodar, un game a testa

01:01
Sinner: "Mi manca competere, ma sarà un'edizione speciale"

Sinner: "Mi manca competere, ma sarà un'edizione speciale"

22:25
Nitto ATP Finals Live | Prepartita | 15 novembre

Nitto ATP Finals Live | Prepartita | 15 novembre

00:22
Zverev-Jodar, lo spagnolo vince il primo game

Zverev-Jodar, lo spagnolo vince il primo game

01:04
Jodar, che accoglienza all'Inalpi Arena

Jodar, che accoglienza all'Inalpi Arena

00:32
L'ovazione dell'Inalpi Arena per l'ingresso di Sinner

L'ovazione dell'Inalpi Arena per l'ingresso di Sinner

00:48
Zverev, l'ingresso all'Inalpi Arena del campione tedesco

Zverev, l'ingresso all'Inalpi Arena del campione tedesco

00:57
Sinner-Cobolli, l'abbraccio nei corridoi dell'Inalpi Arena

Sinner-Cobolli, l'abbraccio nei corridoi dell'Inalpi Arena

01:57
Medvedev: "A Torino per giocare un buon tennis"

Medvedev: "A Torino per giocare un buon tennis"

I più visti

DICH COBOLLI NITTO ATP FINALS DICH

Nitto Atp Finals, Cobolli: "Giocherò per tutta l'Italia"

I numeri uno del tennis a cena a Torino: spunta la foto con ben... 240 titoli!

Gli otto maestri illuminano Piazza San Carlo tra la folla: ovazione per Cobolli

MCH ALLENAMENTO COBOLLI - ALCARAZ MCH

Cobolli-cam: allenamento con Alcaraz tra abbracci, selfie e video

Ecco i gironi delle Atp Finals 2026: Cobolli con Alcaraz e Medvedev, c'è Shelton per Zverev

INTERVISTA A MAX GIUSTI 12/11 DICH

Max Giusti e l'emozione di far parte della squadra Mediaset per le Atp Finals 2026

Notizie del giorno
Vedi tutti
Zverev vince il quinto gioco, 5-3 su Jodar
15:16
Zverev vince il quinto gioco, 5-3 su Jodar
Zverev per la prima volta in vantaggio su Jodar
15:12
Zverev per la prima volta in vantaggio su Jodar
Zverev-Jodar, 3-3 il parziale del primo set
15:10
Zverev-Jodar, 3-3 il parziale del primo set
Zverev spreca due palle break, il game va a Jodar
15:05
Zverev spreca due palle break, il game va a Jodar
Zverev tiene il servizio, di nuovo pari con Jodar
15:01
Zverev tiene il servizio, di nuovo pari con Jodar