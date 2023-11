Sci, cancellata anche la discesa femminile di Zermatt-Cervinia: troppo vento sul ghiacciaio

La discesa di Zermatt-Cervinia non s'ha da farsi, né ora né mai. Dopo l’annullamento del doppio appuntamento maschile, l’organizzazione ha dovuto cancellare anche la prima delle due gare dello Speed Opening della Coppa del Mondo di sci alpino femminile a causa del maltempo che si sta abbattendo sul ghiacciaio che unisce la Svizzera all’Italia. Il forte vento che sta colpendo la Gran Becca da giorni non ha mollato la presa e ha portato addirittura alla chiusura degli impianti nella mattinata di sabato 18 novembre ponendo una “pietra tombale” sulla competizione nonostante i continui tentativi dell’organizzazione di provare a svolgere almeno la ricognizione in pista.