Sci, Bormio pericolosa? Rabbia degli atleti, gli organizzatori si difendono

Già ieri in occasione dell'incidente occorso a Sarrazin gli atleti avevano duramente attaccato la preparazione della pista. Il francese Nils Alegre, compagno di squadra di Sarrazin, aveva detto: "Questa pista è mal preparata: sono 40 anni che se ne occupano, ma non sanno fare nulla, se non rendere tutto troppo pericoloso per gli sciatori. Non c'è rispetto per gli atleti, bisogna rallentare la velocità. Non meritano di avere le Olimpiadi qui, non voglio nemmeno pensare ai Giochi che nel 2026 si svolgeranno su questa pista". Più equilibrato lo svizzero Marco Odermatt, detentore della Coppa del mondo che comunque, parlando ai media del suo Paese, ha descritto l'intera discesa della pista di Bormio "come una lotta per la sopravvivenza".