Cyprien Sarrazin si risveglia dal coma: il francese si riprende dopo l'operazione alla testa

Rimasto in coma per alcune ore, il 30enne di Notre Dame des Millieres è cosciente, come riportato da un comunicato della Federazione Sciistica Francese, e ora è sotto osservazione al nosocomio valtellinese dove rimarrà sino a nuova decisione dei sanitari. Un annuncio che ha fatto tirare un sospiro di sollievo al mondo dello sport francese, polemico sulla preparazione della Stelvio dopo l'incidente che ha coinvolto il velocista transalpino.