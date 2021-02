Sci, Bassino esulta: "Mi sono tolta un peso, ora il gigante"

LE PAROLE

L'azzurra dopo l'oro nel parallelo ai Mondiali: "Emozione incredibile"

Finalmente: l'Italia si è sbloccata ai Mondiali di Cortina 2021 e Marta Bassino ha conquistato la prima medaglia, un fantastico oro nel parallelo. Per l'azzurra una grande prova: "Sto vivendo una emozione incredibile. Già dopo la semifinale avevo il cuore in gola, perché avevo capito che sarei andata a medaglia. A quel punto ho pensato che dovevo essere concentrata al massimo perché la sfida era durissima. Un successo bellissimo e pazzesco”. Mondiali, Bassino d'oro nel parallelo Getty Images

La piemontese non era favorita: “Era una lotta dal primo all’ultimo metro. Bisognava spingere sempre. La pista blu era più lenta, quindi sapevo che la manche decisiva della finale sulla rossa poteva darmi ancora chance di vincere, e così è stato".

Ora c'è il gigante dove è attesa da tutti a un risultato importante: "Si tratta di una vittoria importantissima per me, mi toglie un peso enorme di dosso, sapendo che ora arriva il gigante, nel quale potrò fare ancora bene. Il mio Mondiale non è certo finito!”.