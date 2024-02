Sci, Anna Swenn Larsson vince lo slalom speciale Soldeu, 12ª Rossetti

SCI ALPINO

La svedese ha preceduto di 35 centesimi Zrinka Ljutic e di 83 l'americana Paula Moltzan

© ansa L'assenza di Mikaela Shiffrin e Petra Vhlova ha aperto ad Anna Swenn Larsson la strada verso la prima vittoria stagionale in Coppa del Mondo di sci. L'esperta svedese si è imposta nello slalom speciale di Soldeu lasciandosi alle spalle la giovane croata Zrinka Ljutic e l'americana Paula Moltzan. Buona prova per l'Italia con Marta Rossetti che risale sino alla dodicesima posizione grazie a una rimonta nella seconda manche.

Prima manche molto equilibrata con la svedese Anna Swenn Larsson che ha sfruttato l'assenza delle principali favorite precedendo di quattordici centesimi l'americana Paula Moltzan, brava a recuperare nel tratto finale. Terzo posto per la croata Zrinka Ljutic che ha concluso a 42 centesimi dalla vetta davanti alla canadese Ali Nullmeyer e alla tedesca Lena Duerr, lontana 66 centesimi nonostante le aspettative della vigilia.

Sfortunate le italiane che sono scese quando la nevicata ha iniziato a intensificarsi con Marta Rossetti che è risultata la migliore con il diciannovesimo posto dopo aver firmato il miglior tempo nel primo intermedio. La sciatrice bresciana ha chiuso a 1"89 dalla vetta davanti a Martina Peterlini e a Vera Tschurtschenthaler, ventisettesima e ventinovesima.

La pressione per la vittoria non ha spaventato Anna Swenn Larsson che ha tenuto i nervi saldi chiudendo con 35 centesimi sulla scatenata Ljutic e 83 su Moltzan, mentre sono rimaste fuori dal podio le svizzere Michelle Gisin e Camille Rast.

Buona rimonta per Marta Rossetti che si è dimostrata veloce nel ripido partendo sin dall'inizio e recuperando ben posizioni rispetto alle avversarie, apparse in netta difficoltà su una pista che pian piano andava a rovinarsi. L'azzurra ha quindi chiuso al ... posto con ... davanti a Vera Tschurtschenthaler, accorta nella propria discesa, ma capace di risalire la china sino in ... posizione.