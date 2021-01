Sci alpino, CdM: Schwarz trionfa nello slalom di Schladming, Moelgg 8°

Seconda vittoria stagionale in Coppa del Mondo per Marco Schwarz, che conquista lo slalom in notturna di Schladming, caratterizzato da un’abbondante nevicata e dal forte vento. L’atleta di casa approfitta dell’errore del connazionale Feller, in testa dopo la prima manche, e vince davanti ai francesi Noel e Pinturault. Complicata la serata degli azzurri: bene solo Manfred Moelgg, 8°, Gross è 14°. Vinatzer non si qualifica alla seconda manche.

La disciplina più tecnica dello sci alpino sembra proprio aver trovato il suo padrone, per quel che riguarda questa stagione: Marco Schwarz, infatti, è il primo a vincere due slalom speciali quest’anno, bissando a Schladming (a circa 150 km da Villach, il suo paese natale) il successo ottenuto ad Adelboden lo scorso 10 gennaio. L’austriaco, che con il successo rafforza il primato nella classifica di specialità, fa sua una gara difficile, disputatasi sotto una fitta nevicata, con la visibilità limitata anche dal forte vento. Il successo è frutto di una bella rimonta dalla sesta posizione ottenuta in prima manche, e il suo 1:44.04 complessivo è abbondantemente sufficiente per sconfiggere i due francesi Clement Noel e Alexis Pinturault (quest’ultimo sempre più leader della generale), arrivati rispettivamente a 68 e 82 centesimi. C’è anche un po’ di fortuna nella vittoria di Schwarz, che approfitta di una piccola disavventura del norvegese Sebastian Foss Solevaag (la lente specchiata della sua visiera cade a metà della seconda manche, costringendolo a rallentare e ad accontentarsi del quarto posto, dopo la seconda posizione della manche iniziale) e dell’errore poco dopo il cancelletto nella seconda frazione di Manuel Feller, che non riesce quindi a mantenere le promesse di una prima manche in cui aveva ottenuto il miglior tempo.

Per quel che riguarda gli italiani, è il ‘vecchietto’ Manfred Moelgg a regalare una bella prestazione, un ottavo posto che fa ben sperare per il prosieguo della stagione del 38enne, mentre Stefano Gross chiude al 14° posto, con qualche errore di troppo che ne limita il risultato finale. Molto male, poi, Alex Vinatzer: dopo i quattro ritiri consecutivi, il giovane talento azzurro compie nella prima frazione una serie di errori che lo costringono al 32° posto e, dunque, a restare fuori dalla seconda manche. Ancora più dietro Tommaso Sala, 40°, mentre non concludono la prima manche Tobias Kastlunger, Giuliano Razzoli e Simon Maurberger. Assenza preventivata infine per Federico Liberatore, che aveva deciso alla vigilia di rinunciare allo slalom per problemi alla schiena.