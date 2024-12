Grande paura per Sarrazin a Bormio: riporta un ematoma cranico nelle prove della discesa ed esplode la polemica sulla pista

Subito è scoppiata la polemica per la preparazione dello Stelvio, apparsa particolarmente mossa complice la presenza di ghiaccio lungo il tracciato. Ad accusare gli organizzatori è stato il discesista francese Nils Allegre che, al termine della prova, ha lanciato l'allarme ai microfoni di Eurosport France: "La mia opinione è chiara dopo quanto accaduto: qui non sanno come preparare una pista. Sono 40 anni che preparano le piste ma non sanno fare altro che cose pericolose e non è per nulla rispettoso degli atleti - ha spiegato il connazionale di Sarrazin -. Non so cosa stiano cercando di dimostrare. A un anno dall'organizzazione dei Giochi Olimpici, fare una pista del genere… Non meritano di averli".