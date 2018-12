Paris esulta: "Le piste difficili sono il mio pane"

28/12/2018

"Le piste più difficili sono il mio pane, quelle su cui rendo al meglio, che mi piacciono e che mi esaltano": così un raggiante Dominik Paris dopo il suo trionfo nella discesa libera di Bormio, valida per la coppa del mondo. Per il 29enne sciatore altoatesino è la decima vittoria in carriera. Ma è anche la terza sulla micidiale Stelvio di Bormio, considerata una delle piste più dure e difficili al mondo insieme alla mitica Streif di Kitzbühel. E proprio a Kitzbuehel l'azzurro ha vinto per ben tre volte, altra impresa che riesce a pochissimi.



"È la conferma che le piste più difficili sono davvero il mio pane. Non direi che ho fatto una gara perfetta, ma nella seconda parte ho mollato gli sci e ho dato il massimo, soprattutto sotto, tirando fuori tutta la mia forza. La Coppa del mondo di discesa? Non siamo neppure a metà, può succedere ancora di tutto", ha chiuso Paris.