Parallelo, rabbia Brignone:  "Gara indecente, regolamento ingiusto"

MONDIALI DI CORTINA

"Sono furibonda. Mi sentivo forte, ho sciato veramente bene, ma nella prima run si potevano dare solo 50 centesimi sul tracciato più veloce"

Per una Marta Bassino raggiante e felice per l'oro conquistato nel parallelo ai Mondiali di Cortina c'è una Federica Brignone che sprizza rabbia da tutti i pori alla fine della gara. "Il regolamento è ingiusto, visto che prendi solo 50 centesimi dopo la prima manche - ha tuonato l'azzurra -. Io sono arrabbiatissima". "E' stata una delle gare più indecenti mai fatte, per di più organizzata in un Mondiale - ha aggiunto -. Io sono incazz***!". Getty Images

Beffata ai quarti proprio dalla Bassino per 12 centesimi, dopo averne rifilati ben più dei 50 “limitati” nella prima run, la Brignone dunque non ha usato giri di parole per chiarire la sua posizione su quello che è successo nel parallelo criticando apertamente il regolamento. "Così è assurdo visto che puoi dare solo mezzo secondo al tuo avversario se corri nella prima run sul tracciato più veloce, mentre ne prendi molti di più sulla blu - ha spiegato -. Mi sentivo forte, ho sciato veramente bene e così non è giusto". "Manderò giù anche questa, ma sono furibonda", ha concluso la Brignone.