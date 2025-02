Mondiali, Franjo Von Allmen e Loic Meillard firmano la tripletta della Svizzera nella combinata a squadre

Dietro tripletta per l'Italia con Dominik Paris che, a dispetto della discesa che ha assegnato il titolo iridato, appare ancor più pulito facendo soprattutto la differenza nelle curve della sezione bassa terminando in terza posizione con quarantasei centesimi da Monney. Più lontano Florian Schieder che fatica maggiormente in vista del traguardo chiudendo in quinta posizione con novantasette centesimi dalla vetta. Alle sue spalle sesta piazza per Mattia Casse che appare uno dei più rapidi all'uscita del cancelletto dovendosi però difendere nei curvoni che contraddistinguono la Schneekristall e perdendo così terreno. Ciò non impedisce di recuperare nella parte centrale e concludere con 1"01 di ritardo da Monney e giocarsi successivamente un posto sul podio.