Milano-Cortina 2026: è "Futura" il logo dei Giochi invernali

OLIMPIADI

Comunicato l'esito del sondaggio online per la scelta dell'emblema ufficiale delle Olimpiadi e Paralimpiadi

Le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 hanno un logo ufficiale. Gli organizzatori dei Giochi hanno infatti comunicato l'esito del sondaggio online, svelando l'emblema che accompagnerà questi cinque anni di attesa e tutta la rassegna sportiva. Si tratta di "Futura", simbolo bianco su sfondo bianco come se fosse disegnato nella neve. Battuto "Dado", l'altro emblema in lizza. twitter

E' la prima volta nella storia che l'emblema dei Giochi viene scelto dalle persone e dagli appassionati di sport con una votazione popolare online. "Futura", simbolo color ghiaccio con i numeri 2 e 6 a rappresentare le piste da sci, con il 75% dei consensi ha vinto la concorrenza di "Dado", rappresentante appunto un dado con i numeri 2 e 6 di colore rosso e verde sormontato da un fiocco di neve a richiamare il tricolore.

I due simboli erano stato presentati sul palco di Sanremo lo scorso 6 marzo dagli Ambassador Federica Pellegrini e Alberto Tomba e hanno ricevuto 871.566 voti validi provenienti dall'Italia e da altre 168 nazioni, con una partecipazione dall'estero che si approssima al 10%.

Il logo "Futura" sarà anche il simbolo ufficiale delle Paralimpiadi di 'Milano-Cortina 2026'. Diversamente da quelle delle Olimpiadi, al posto dei colori del ghiaccio 'vestira'' il bianco, rosso e verde del tricolore.



MALAGO': "SIMBOLO DI TENACIA E VITTORIA"

"Sono particolarmente emozionato nel vedere il vecchio logo della candidatura, realizzato in house dal direttore comunicazione del Coni Danilo Di Tommaso - ha dichiarato poco prima dell'annuncio il presidente del Coni Giovanni Malagò -. Quel logo ci ha portato fortuna, così come siamo convinti che lo farà il logo che accompagnerà le Olimpiadi". "Sarà il simbolo della tenacia di chi ha voluto fortemente queste olimpiadi, le olimpiadi del Paese", ha aggiunto.



VEZZALI: "LOGO EMOZIONANTE"

Dopo la presentazione del logo ufficiale dei giochi invernali di Milano-Cortina 2026, è intervenuta anche la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali. "E` un logo emozionante, come emozionante è anche il video che lo ha accompagnato - ha dichiarato -. E` un logo bello, che potrà raccontarci tante emozioni: faccio tanti in bocca al lupo, sono onorata di essere qui e di averlo visto".