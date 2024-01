Sci, brutta caduta per Mikaela Shiffrin nella discesa di Cortina d'Ampezzo

Brutta caduta per Mikaela Shiffrin che, al ritorno in velocità, è finita contro le reti dopo pochi secondi di gara della discesa libera di Cortina d'Ampezzo. La fuoriclasse americana ha sbagliato l'uscita dal primo salto subendo una spigolata per rientrare nel tracciato e perdendo così il controllo degli sci in curva all'ingresso dello schuss iniziale. La statunitense in pista dopo aver impattato duramente con le protezioni. La leader di Coppa del Mondo è rimasta accasciata a terra per diversi minuti costringendo i sanitari a intervenire. Shiffrin si è rimessa in piedi abbandonando la pista zoppicando e non riuscendo ad appoggiare la gamba sinistra, una situazione che ha costretto a usufruire dell'intervento dell'elicottero che ha trasportato l'atleta all'ospedale per accertamenti.