Loic Meillard firma la tripletta svizzera nel gigante di Hatfjell, Marco Odermatt conquista la Coppa del Mondo

Il gigante è ancora una volta un regno incontrastato della Svizzera. A confermarlo è stato Loic Meillard che ha anticipato Marco Odermatt e Thomas Tumler nella prova andata in scena a Hatfjell (Norvegia) e che ha incoronato ufficialmente Odermatt come vincitore della Coppa del Mondo di sci alpino. Prova quasi perfetta per Meillard che ha chiuso la gara in 2'18"20 lasciandosi alle spalle i connazionali rispettivamente di quattordici e ventitré centesimi.